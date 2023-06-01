【POP UP PARADE クラピカ スーツVer. L size】 5月13日 出荷開始 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE クラピカ スーツVer. L size」の出荷を5月13日に開始する。価格は8,800円。 本商品は、「HUNTER×HUNTER」よりスーツ姿の「クラピカ」をPOP UP PARADE L sizeシリーズで立体化したもの。右手には彼の念能