ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）の「１対２」トレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。山本は２４年にベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝いた実績十分の“ハマの正捕手”。扇の要がシーズン途中に移籍する、超異例のトレードになった。ＤｅＮＡは２８年ぶりのリーグＶを目指すため、先発投手の補強を模索。山本を高く評価するソフトバンクと思