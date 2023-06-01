ＤｅＮＡの山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の交換トレードが１２日に成立し、両球団から正式発表された。ベイスターズはゴールデン・グラブ賞、ベストナインにも輝いた主力捕手を放出。先発整備が急務となり?格差?を受け入れる形で合意に達した。今回、先手を打っていたのはソフトバンク。鷹の積極的なジャブが奏功したトレードの舞台裏に迫った。まさに「サプライズ」な電