走る「道具箱」＆「寝室」を体現トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、2026年5月12日にトヨタのミニバン「ヴォクシー」を基にしたコンプリートカー、「MULTI UTILITY」（以下、MU）の販売を開始しました。このモデルは、ハイブリッド車の「S-G」グレード（2WD）をベースとしており、使用シーンに応じて二つの異なるスタイルを使い分けられる点が最大の魅力です。【画像】バツグンの使い勝手！ トヨタ新型「ヴォクシ