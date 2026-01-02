ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が1月1日（木）に配信。元旦配信となった今回は、年末年始も休みなく働き続ける井口が、番組出演の裏にある泥臭い苦労話を披露している。若手時代から10年以上、お正月のお笑い特番に出演し続けている井口。そんな井口に対し吉住は、「こんだけ悪態つくのに、そういうお仕事にかんしては真摯に取り組む」と普段の毒舌キ