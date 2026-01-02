ウエストランド井口、正月も休みなしで奮闘「僕は一番イヌだから」

ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が1月1日（木）に配信。

元旦配信となった今回は、年末年始も休みなく働き続ける井口が、番組出演の裏にある泥臭い苦労話を披露している。

若手時代から10年以上、お正月のお笑い特番に出演し続けている井口。そんな井口に対し吉住は、「こんだけ悪態つくのに、そういうお仕事にかんしては真摯に取り組む」と普段の毒舌キャラとのギャップに感心する。

すると井口は「（自分は）一番イヌだからね」と即答。「キレろと言われりゃキレて、逃げろと言われたら逃げて」と、どんな無茶振りにも従ってきた実情を明かした。

お正月のお笑い特番でも特技の「鼻曲げ」を毎年披露していたが、ある年にスタッフから「鼻曲げ以外にしてください」とNGを出されてしまったという。追い詰められた井口は、カツラを被って「一瞬でカトパン（加藤綾子）になります」という“力技”で強行突破。

「あの手この手でなんとかやるしかない」と、なりふり構わずテレビ出演を死守してきた過去を笑い飛ばしていた。