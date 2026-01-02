なぜセンチュリーなのか？ ショーファーカー×水素の意義2026年1月2日・3日に開催される箱根駅伝で、トヨタは提供車両40台をすべて電動車に切り替えます。注目は水素で走る「センチュリー」や小型トラック。排出ガスを水だけにする究極のエコカーで、選手と地球に優しい大会運営を目指すとしています。【画像】超カッコいい！ これが初公開のトヨタ「斬新センチュリー」です！（18枚）トヨタの「マルチパスウェイ」戦略によ