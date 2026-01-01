東京都内の私邸で開いた新年会で、あいさつする立憲民主党の小沢一郎衆院議員＝1日午後立憲民主党の小沢一郎衆院議員は1日、東京都内の私邸で開いた新年会で、高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁を巡る日中関係悪化がさらなる物価高を助長しかねないと懸念を示した。同時に「今度こそ野党の真価が国民から問われる。何もできなければ国民から見放される」と述べ、出席議員らに奮起を促した。中国が経済的圧力をかけてくる