日米首脳会談で両首脳が、安全保障協力を進めることで一致したことについて、中国メディアは「アメリカに依存して中国を抑制する路線で、日本が周辺外交の窮地から脱することは不可能だ」とする社説を掲載しました。中国共産党系の国際紙「環球時報」は21日の社説で日米首脳会談について、「代償の大きい政治ショー」だとする社説を掲載。両首脳が安全保障協力を進めることで一致したことについて、「アメリカを引き込んで中国に対