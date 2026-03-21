【香港共同】香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは21日、中国政府が外国企業のトップらを集めて22、23日に北京で開く「中国発展フォーラム」に日本企業の幹部が出席しない見通しだと報じた。内部資料の情報だとしている。台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り、日中関係が悪化した影響とみられる。サウスチャイナは、日中の外交が「影を落としている」と指摘した。イラン情勢の緊迫化を受け、中東を含む一