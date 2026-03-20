高市総理は20日未明、トランプ大統領と首脳会談を行いました。中東情勢などが議題となる中、トランプ氏からの要求に高市総理はどう答えたのでしょうか。【写真で見る】トランプ氏の“真珠湾攻撃”発言に高市総理の表情は…「平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」口火を切った高市総理日本時間の20日未明、トランプ大統領に出迎えられる中、ホワイトハウスに到着した高市総理。世界が注目する中、首脳会談の冒頭、中東情勢に