中国は国家戦略として中国産品の輸出を止めたり、逆に日本産の水産物を突如輸入停止するなど、貿易を一種の「カード」として使う。日本からすれば、そんな中国の顔色を窺うより「脱中国」を進めたほうがリスクを小さくできるのでは――と思うかもしれない。とはいえ、足元を見ると、日本人は食べている食品や使っている家電など、中国産に囲まれて暮らしている。それでは、中国からの輸入品を使わないとしたらどうなってしまうのか