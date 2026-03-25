北京の天安門前に設置されている監視カメラ。奥は人民大会堂＝11日（共同）【広州共同】中国広東省広州の広州白雲国際空港で今年1月2日、麻薬を所持していたなどとして日本人2人が税関当局に身柄を拘束されたことが25日、日中関係筋への取材で分かった。うち1人は2月6日に保釈されたが、もう1人の拘束は続いている。木原稔官房長官は25日の記者会見で、事案の詳細については「捜査中の案件であり、プライバシー保護の観点から