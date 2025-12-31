「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）フェザー級王座戦が行われ、“路上の伝説”朝倉未来（３３）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝が王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５）＝キルギス共和国＝に挑み、１回２分５４秒ＴＫＯ負け。３度目の王座挑戦も悲願のベルト獲得はならなかった。試合後は意識朦朧。シェイドゥラエフが駆け寄った際に反応を示したが、その後は目を閉じ、担架で固定