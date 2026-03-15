朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」のバンタム級王者、大野篤貴が１５日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。「ご報告です。私事ですが、本日結婚いたしました。普段から支えてくださる皆さまには心から感謝しています。これからは新たなスタートとして、選手としてもより一層努力していきます！今後とも変わらぬ応援をよろしくお