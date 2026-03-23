意外な動きが続いた格闘技界を?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が忖度なしにぶった切り。格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ＢＤ）」での芦澤竜誠の敗戦や、突如浮上した「平本蓮ｖｓ秋元強真」に大ナタを振るった。総合格闘家の朝倉未来がＣＥＯを務めるＢＤ２０日の名古屋大会に、ＲＩＺＩＮを主戦場にする芦澤が出場。ＢＤ常連選手である井原良太郎にまさかの２ラウンドＫＯ負けで話題となった。この結果