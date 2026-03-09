格闘家の芦澤竜誠が、3月20日開催の『BreakingDown 19』（名古屋・IGアリーナ）に出場し、バンタム王者の井原良太郎と対戦することが決定した。RIZINでも屈指の人気を誇るファイターのBreakingDown（BD）電撃参戦に、格闘技ファンからは賛否の声が寄せられている。【動画】芦澤竜誠がBD会場に登場！緊張感に包まれて…昨年大みそかにBD 出身のジョリーにわずか25秒で一本負け。年明けに公開されたBDのオーディション動画で、CE