“アウトローのカリスマ”瓜田純士が１３日、Ｘを更新。出場予定だった格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１９」（２０日、ＩＧアリーナ）の試合が中止となり、心境をつづった。瓜田は関東最大級ギャング集団元最高幹部の内藤裕と対戦予定だったが、相手の規則違反により試合の中止が決定。同イベントの社長を務める朝倉未来が同日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで発表した。瓜田は上半身裸