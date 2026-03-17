「ABEMA（アベマ）」は開局10周年を迎える2026年4月11日午後3時から12日午後10時にわたり特別番組「30時間限界突破フェス」を生放送。目玉企画として、21年放送の「朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円」以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」の実施が決定した。今回は、柔道元日本代表選手からプロレスラーに転身した新日本プロレスのウルフ・アロン（30）が参戦。新日本プロレス全面協力のもと「ウルフアロンか