3月25日、Snow Man宮舘涼太が33歳の誕生日を迎え、自身のInstagramでライブ配信をおこなった。だが、ファンの関心が集まっていた “あの話題” には最後まで触れなかった。「この日、19時すぎから生配信をスタート。雨の影響で到着が遅れたことを丁寧に詫びる場面もあり、誠実な一面を見せていました。開始からわずか5分で視聴者は8万人に達しています」（芸能記者）配信がおこなわれたのは、「HAPPY BIRTHDAY」のバルーンが