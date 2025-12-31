Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È£±£°¡×¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥Ù¥¹¥È£±£°¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ý¯ÅÄÃÒÌé¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ê¤«¤ª¡Ë¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬¡Ö£³´§¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÊËÜ¥ß¥¹¤Î¤ß£³°Ì¡Ë¡£Æ±ºî¤ÏÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö蟬¡Ê¤»¤ß¡Ë¤«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÃ»ÊÔ½¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢½éÄ¹ÊÔ¤«¤ÄÃµÄåÌò¤Ë·º»ö¤òÇÛ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î