風俗の母01【漫画】本編を読む→「風俗の母」幼少期から絵を描くことが大好きで、現在は漫画家として活動するアヤさん(@aokitajimaru)。看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」にて、看護師の実体験に基づいたエピソードを漫画化し、多くの読者の心を揺さぶっている。医療の現場を知らないからこそ、著者が一コマに込める誠実な想いを聞いた。風俗の母02風俗の母03風俗の母04■衝撃のデビュー作と「道しるべ」となっ