記事ポイント「鼻ぺちゃ展 2026」は名古屋と東京で写真展示と限定グッズを楽しめます。「鼻ぺちゃ展 2026」はSNSで人気の鼻ぺちゃ犬クリエイター36組の作品に出会えます。「鼻ぺちゃ展 2026」は来場特典や会場限定企画で記念に残る体験を楽しめます。 BACONが開催する「鼻ぺちゃ展 2026」は、パグやシーズー、フレンチブルドッグなど鼻ぺちゃ犬の写真とグッズをまとめて楽しめる合同写真展＆物販展です。名古屋会場は5月2日か