電話でカニなどの購入をしつこく勧誘したり、一方的に送り付けて料金を請求するいわゆる「カニカニ詐欺」に対して、消費者庁長官が注意を呼びかけました。【映像】消費者庁 堀井長官のコメント消費者庁 堀井奈津子長官「電話による勧誘で契約した場合は原則8日間以内であればクーリングオフできます」「一方的に送り付けられた商品についてはすぐに処分してかまいません。そして金銭を支払う必要もない」国民生活センターによ