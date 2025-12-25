ホテルの冷蔵庫は有料?ミネラルウォーターでも有料の可能性ファイナンシャルフィールド

ホテルの冷蔵庫は有料?ミネラルウォーターでも有料の可能性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ホテルの「ミニバー」は有料なのか、利用方法について解説している
  • ホテルの室内に設置されている冷蔵庫に用意されたドリンクや軽食
  • 基本的に価格は高めで、スーパーやコンビニの数倍の場合もあるという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
  2. 2. イマーシブ・フォート営業終了へ
  3. 3. 水ダウエンドロールに不可解な名
  4. 4. AV女優引退発表の直後に妊娠判明
  5. 5. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
  6. 6. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
  7. 7. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
  8. 8. 資産1千万 年末年始行かない場所
  9. 9. 看護師が患者の臓器写真を投稿
  10. 10. 真木よう子 第2子の出産を報告
  1. 11. M-1優勝賞金1000万円「あれ嘘」
  2. 12. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
  3. 13. 認知症が急激に進む7つの原因
  4. 14. ラブホ密会の前市長 謝罪大荒れ
  5. 15. 名探偵津田 理花と念願のキス
  6. 16. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
  7. 17. 少女と性行為 学童指導員を処分
  8. 18. 松岡と城島 大きな賭けに出たか
  9. 19. 上皇さま92歳に 歴代最長寿
  10. 20. 山田涼介が「涙ながらの謝罪」か
  1. 1. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
  2. 2. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
  3. 3. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
  4. 4. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
  5. 5. 看護師が患者の臓器写真を投稿
  6. 6. ラブホ密会の前市長 謝罪大荒れ
  7. 7. 少女と性行為 学童指導員を処分
  8. 8. 上皇さま92歳に 歴代最長寿
  9. 9. 小川晶氏の密会相手→厳しい現実
  10. 10. 殺人です 母子4人「心中」に憤り
  1. 11. 元外交官がNHKなど相手取り提訴
  2. 12. 母子死 男性は寝込み襲われたか
  3. 13. 首折られた秀吉像 警察が関与か
  4. 14. 過酷な「納棺師」知られざる現実
  5. 15. 『中学校プール使用の不安を伝えたが意見が通らなかった』 水泳授業中の児童死亡事故 小学校元教員の初公判【高知】
  6. 16. オイシックス社長のパワハラ告発
  7. 17. 相席ブロック 各バス会社の対策
  8. 18. 母子死亡事件「相当ややこしい」
  9. 19. ラブホ選んだ理由 小川氏が説明
  10. 20. 心臓移植の選定 余命1カ月優先へ
  1. 1. 高校 バリ島集団窃盗の続報報告
  2. 2. 秋篠宮さま「疑い」晴れないワケ
  3. 3. 辻希美利用のサウナにドアノブ
  4. 4. 個室サウナ業界 キャンセル続出
  5. 5. 母子死 男性遺体発見で謎深まる
  6. 6. 参政党 元自民党議員2人が入党
  7. 7. 赤字国債 特例法延長を政府検討
  8. 8. サウナ事故 店オーナー未だ沈黙
  9. 9. 車椅子男性「女性30人」同時進行
  10. 10. 「座席トラブル」なぜ起きる?
  1. 11. 農水省「おこめ券」説明会のトンデモ全容 所管外の問い合わせに官僚疲弊、鈴木農相は逃げの一手
  2. 12. 田久保氏に忌避感 署名まで始動
  3. 13. 「ひとりじめシート」の評判上々
  4. 14. 金価格が初の2万5000円超え
  5. 15. 小野田氏会見 記者ヒートアップ
  6. 16. 石破氏が「石破おろし」に本音
  7. 17. 2026年から「病人増税」が始まる…高額療養費「新見直し案」では現役世代が負担増の憂き目に
  8. 18. 小野田氏を呆れさせた記者の質問
  9. 19. 斎藤知事が応戦 記者呆れる
  10. 20. セクハラ客 弁護士に絡んだ末路
  1. 1. 正恩氏父娘様子に「おぞましい」
  2. 2. 物価高→アメリカ国民不満募る
  3. 3. 「6割にまで減少を」中国が指示
  4. 4. 子が学校で差別「チャイナ」呼び
  5. 5. 食べているサバの半分以上が諾産
  6. 6. 中国の漫画イベント 日本を排除
  7. 7. 旧日本軍の細菌戦記録 中国公開
  8. 8. 生きたカニを茹でる行為禁止 英
  9. 9. タイ少女事件 地元警察が母逮捕
  10. 10. 義母と婿 常軌を逸した不貞行為
  1. 11. トランプ氏「極左くず含め祝福」
  2. 12. 中国不動産市場「絶望的な惨状」
  3. 13. 「日本経済は中国人頼みではないようだ」＝訪日中国人の投稿に中国ネット民が反応
  4. 14. 30歳妻 監視生活による絶望、米
  5. 15. 金正恩氏 原潜の建造現場視察
  6. 16. トランプ氏 TV局は免許剥奪を
  7. 17. 米大統領に「前例のない決定」
  8. 18. 泰少女日本へ 売春でないと否認
  9. 19. ゼレンスキー氏が「和平案」公表
  10. 20. H-1Bビザ発給「差等抽選制」に
  1. 1. 生成AI 社員0で利益1億狙える
  2. 2. 「いつのまにか富裕層」増加か
  3. 3. お相手は 佳子さまの回答痺れる
  4. 4. 1泊5000円に? 信じられない安値
  5. 5. 長瀬は謳歌&山口氏は驚愕の年収?
  6. 6. 松本人志のCM起用に「反対」
  7. 7. 三大メガバンク 実は大格差
  8. 8. お金困っている老人? 実態違った
  9. 9. 大企業冬ボーナス 初平均100万超
  10. 10. サッポロHD 不動産事業を売却へ
  1. 11. 中古コインランドリー投資に注目
  2. 12. 今年の年末調整は何が変わる?
  3. 13. 介護で限界…娘の恐ろしい考え
  4. 14. 「I'm donut?」商品陳列が物議
  5. 15. がん治療に資産運用が与える影響
  6. 16. 中国に利払いできない「大赤字」
  7. 17. 貯金は月1.3万円 老後破産する?
  8. 18. 首都高 2026年から値上げ予定へ
  9. 19. 未婚アラサー女子量産されるワケ
  10. 20. 義実家へ帰省 心づけの妥当額は?
  1. 1. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
  2. 2. おじおば構文 やりがちな特徴
  3. 3. 北海道電力「支援制度」を取得
  4. 4. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
  5. 5. 気にせず使えるUSBケーブル発売
  6. 6. アムロ・レイのトランクス発売へ
  7. 7. LINE VOOM 定着しない理由を語る
  8. 8. au iPhone16の価格を値下げ
  9. 9. iPhone 18にイメージセンサーか
  10. 10. 2025年も「サンタトラッカー」、スマホでサンタさんを見つけよう
  1. 11. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
  2. 12. GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」
  3. 13. 知識ゼロでアプリが作れる時代に？ Googleの無料ノーコードAIツール「Opal」がGemini 3 ProとナノバナナProを実装し大幅進化！
  4. 14. シンデレラの“醜い義姉”が挑む過激ダイエット方法……　『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』本編映像　※マネしないで［ホラー通信］
  5. 15. GMOとくとくBB やるべき設定6選
  6. 16. 電気代0円で部屋を暖められる｢ストーブ+扇風機」、エアコンより暖かくなりそう
  7. 17. 小林稔氏 レースとクルマの写真
  8. 18. AI時代における「日本特有の人材課題」とは！？グローバルHRプラットフォーム「Deel」ラウンドテーブル
  9. 19. スマホ取り出す前にアイデア逃げがち問題、AIスマートウォッチがひょいっと解決
  10. 20. 「Filmarks」連携でドラマ視聴
  1. 1. 有原航平 6年ぶり古巣復帰へ
  2. 2. 有馬記念で悲報 ファンから悲鳴
  3. 3. 巨人と契約 1年のつもりだった
  4. 4. くも膜下出血判明 BD選手に吉報
  5. 5. 「今年の競馬は終了」悲鳴続出
  6. 6. 尚弥vsピカソ 在米記者たち予想
  7. 7. 松木玖生に「居場所はない」解説
  8. 8. 今井達也が市場に残っている理由
  9. 9. 由伸快挙粉砕した試合 忘れない
  10. 10. 「聖夜」に大谷から届いた贈り物
  1. 11. 今度はヤ軍か 放出説にウンザリ
  2. 12. 村上の足を引っ張る?負け犬根性
  3. 13. オリ来田 女子ゴルファーと結婚
  4. 14. 元柔道選手篠原氏 現在の職業は
  5. 15. カシメロ またも井上尚弥を挑発
  6. 16. 朗希は「何も成し遂げていない」
  7. 17. 箱根駅伝11日前 最新企画に歓喜
  8. 18. 元ド軍選手の「英雄的行動」称賛
  9. 19. 中日退団の内野手レッズと契約か
  10. 20. J1町田・黒田監督懲罰にサポ困惑
  1. 1. 水ダウエンドロールに不可解な名
  2. 2. AV女優引退発表の直後に妊娠判明
  3. 3. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
  4. 4. M-1優勝賞金1000万円「あれ嘘」
  5. 5. 真木よう子 第2子の出産を報告
  6. 6. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
  7. 7. 名探偵津田 理花と念願のキス
  8. 8. 松岡と城島 大きな賭けに出たか
  9. 9. SKY-HI 年内活動辞退&報道へ謝罪
  10. 10. 博多大吉 M-1審査員引退を示唆
  1. 11. 「Prime Video」に冬アニメ集結
  2. 12. 山田涼介が「涙ながらの謝罪」か
  3. 13. パチンコ店の握手会「0人」謝罪
  4. 14. ME:I、年内活動終了の4人中3人RAN・SHIZUKU・KOKONAがコメント SHIZUKU「深く反省」【全文】
  5. 15. 亀梨とみな実 破局が濃厚なワケ
  6. 16. 救急搬送報道も 中村玉緒の現在
  7. 17. 津田とキス もっと売れてほしい
  8. 18. 米倉涼子 報道後の沈黙突然破る
  9. 19. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
  10. 20. 長嶋一茂 「7文字」で一喝される
  1. 1. 資産1千万 年末年始行かない場所
  2. 2. 40代OLのリアルな洋服事情
  3. 3. Xmasはシャトレーゼのセンス光る
  4. 4. マック 40周年コラボの第2弾
  5. 5. タワマンに住んで後悔した漫画
  6. 6. スタバ「食べる価値あり」新作
  7. 7. タバコに皮肉 漫画「完敗」話題
  8. 8. GU「大人のグリーンコーデ」紹介
  9. 9. キムタク着用服 夫に着せてみた
  10. 10. 初心者でもOK 体幹トレーニング
  1. 11. UNIQLOカシミヤ4年ぶり購入 理由
  2. 12. マック「ドラクエバーガー」発売
  3. 13. サンタ型キットカットが限定登場
  4. 14. 子の性別判明も夫が最低発言の訳
  5. 15. 保育園の指導→母親を追い詰める
  6. 16. 育児せずゴルフ旅行へ 夫に反撃
  7. 17. 3COINSの「お正月グッズ」が新作
  8. 18. 夫の浮気「公認夫婦」作ってみた
  9. 19. 【しまむら】思わず2色買い！軽くてお洒落な優秀バッグが2,420円
  10. 20. 猫とのリアルな暮らしを追体験