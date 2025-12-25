中村玉緒（写真：本誌写真部） 女性自身

今年3月には救急搬送と報道も 中村玉緒の現在の様子を知人明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 現在老人ホームで暮らしているという中村玉緒について「女性自身」が伝えた
  • 今年3月にホームで突然体調を崩し救急搬送されたが、回復しているという
  • お見舞いに訪れた知人は、「ずーっと喋りっぱなし」と元気な様子を証言した
記事を読む

おすすめ記事

  • 　ダイアン・津田篤宏
    【水ダウ　名探偵津田】完結編　奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた　スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑　番組自体が「１の世界？」 2025年12月24日 13時47分
  • 4人が暮していた社宅
    「ミルクあげるのもったいないね」「うん、そうだね」…00年発覚の愛知3歳女児餓死、裁判で明らかになった虐待の生々しさ 2025年12月14日 9時1分
  • 『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の人気企画『名探偵津田』ロケ地に使われた群馬県館林市にある旧秋元別邸（ぐんまフィルムコミッション公式サイトより）
    水ダウ『名探偵津田』聖地・群馬県の名所が「ゲリラ開放」を検討…担当者が明かす舞台裏 2025年12月24日 20時0分
  • 津田篤宏 （C）ORICON NewS inc.
    【名探偵津田】“理花ちゃん”と念願のキス「あっ、ウソ…」　スタジオからも猛ツッコミ 2025年12月24日 22時15分
  • 嵐・解散ライブ前に「メンバー間の対立が再燃」情報…“約84億円”全国ツアー、極秘で準備も気がかりな「再集結への暗雲」
    嵐・解散ライブ前に「メンバー間の対立が再燃」情報…“約84億円”全国ツアー、極秘で準備も気がかりな「再集結への暗雲」 2025年12月24日 16時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 【水ダウ　名探偵津田】完結編　奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた　スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑　番組自体が「１の世界？」
    2. 2. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
    3. 3. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
    4. 4. 名探偵津田 理花と念願のキス
    5. 5. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
    6. 6. 少女と性行為 学童指導員を処分
    7. 7. 真木よう子 第2子の出産を報告
    8. 8. パチンコ店の握手会「0人」謝罪
    9. 9. 博多大吉 M-1審査員引退を示唆
    10. 10. ME:I、RAN・SHIZUKU・KOKONAがコメント 年内で活動終了の4人中3人がファンにメッセージ【全文】
    1. 11. ラブホ密会の前市長 謝罪大荒れ
    2. 12. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
    3. 13. 元外交官がNHKなど相手取り提訴
    4. 14. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
    5. 15. テレ朝転落死が影響? 疑問の声
    6. 16. 心臓移植の選定 余命1カ月優先へ
    7. 17. 生成AI 社員0で利益1億狙える
    8. 18. 195kg大鶴肥満 7年前の姿にX驚き
    9. 19. セクシー幽霊が再登場 本人喜び
    10. 20. M-1優勝賞金1000万円「あれ嘘」
    1. 1. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
    2. 2. 少女と性行為 学童指導員を処分
    3. 3. ラブホ密会の前市長 謝罪大荒れ
    4. 4. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿　手術室にタブレット持ち込み撮影　大垣市民病院
    5. 5. 元外交官がNHKなど相手取り提訴
    6. 6. 心臓移植の選定 余命1カ月優先へ
    7. 7. 銚子の老舗ホテルが突然音信不通
    8. 8. 母子死 男性は寝込み襲われたか
    9. 9. 『中学校プール使用の不安を伝えたが意見が通らなかった』 水泳授業中の児童死亡事故 小学校元教員の初公判【高知】
    10. 10. 無印良品の乳液に「悪臭」指摘
    1. 11. 名誉棄損容疑 立花氏が不起訴に
    2. 12. 男性4人 特定の高校狙い盗撮か
    3. 13. 週刊新潮 編集長の謝罪文掲載へ
    4. 14. 12歳に性接待「違法と知らず」
    5. 15. 「ロキソニン」など追加負担検討
    6. 16. 看護師が患者の臓器写真を投稿
    7. 17. ケーキ店悲鳴「500円上げたい」
    8. 18. 相席ブロック 各バス会社の対策
    9. 19. オイシックス社長のパワハラ告発
    10. 20. 死亡の母親と男性、交際関係か
    1. 1. 秋篠宮さま「疑い」晴れないワケ
    2. 2. 高校 バリ島集団窃盗の続報報告
    3. 3. 辻希美利用のサウナにドアノブ
    4. 4. 母子死 男性遺体発見で謎深まる
    5. 5. 個室サウナ業界 キャンセル続出
    6. 6. サウナ事故 店オーナー未だ沈黙
    7. 7. 車椅子男性「女性30人」同時進行
    8. 8. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    9. 9. 小野田氏会見 記者ヒートアップ
    10. 10. 金価格が初の2万5000円超え
    1. 11. 田久保氏に忌避感 署名まで始動
    2. 12. 超過勤務の是正に　国会答弁作成にAI…開発進む
    3. 13. 市販類似薬見直し、アレグラ処方に追加料金
    4. 14. 高市首相「財政の持続性追求」　26年度予算早期成立に意欲
    5. 15. 農水省「おこめ券」説明会のトンデモ全容 所管外の問い合わせに官僚疲弊、鈴木農相は逃げの一手
    6. 16. 赤字国債 特例法延長を政府検討
    7. 17. 外国人労働者の受け入れ、２８年度末までに１２３万人の上限案…技能実習に代わる「育成就労」は４２万人見込む
    8. 18. 小野田氏を呆れさせた記者の質問
    9. 19. 「あんまりだよ」居座る母に苦言
    10. 20. 紀子さま指導に職員は戦々恐々?
    1. 1. 中国の漫画イベント 日本を排除
    2. 2. 旧日本軍の細菌戦記録 中国公開
    3. 3. 中国不動産市場「絶望的な惨状」
    4. 4. 「日本経済は中国人頼みではないようだ」＝訪日中国人の投稿に中国ネット民が反応
    5. 5. 米紙 ヘリテージ財団職員ら離職
    6. 6. 米が新たにエプスタイン文書公開
    7. 7. 旧日本軍の細菌戦記録 中国公開
    8. 8. 泰少女日本へ 売春でないと否認
    9. 9. 米政権、元EU閣僚の入国禁止
    10. 10. 生きたカニを茹でる行為禁止 英
    1. 11. 米大統領に「前例のない決定」
    2. 12. 警鐘 北スパイの捜査が不可能に
    3. 13. 上海の「黄金寺院」が存在感
    4. 14. 韓 30代男の「異常な隠蔽生活」
    5. 15. ウォン安 消費者心理が冷え込む
    6. 16. 中国の同人イベントが日本IPを締め出し、出展ブースは大規模キャンセル―台湾メディア
    7. 17. 中国「揚子江クラスター」の力
    8. 18. 中国空港税関 ダイエット薬押収
    9. 19. ゼレンスキー大統領　「20項目の和平案」初公表
    10. 20. 自動車が池に落ち8人死亡、「運転手は幼稚園園長、子どもを送る途中」との情報も―江西省彭沢県
    1. 1. 生成AI 社員0で利益1億狙える
    2. 2. 松本人志のCM起用に「反対」
    3. 3. 長瀬は謳歌&山口氏は驚愕の年収?
    4. 4. 大企業冬ボーナス 初平均100万超
    5. 5. 三大メガバンク 実は大格差
    6. 6. サッポロHD 不動産事業を売却へ
    7. 7. 「I'm donut?」商品陳列が物議
    8. 8. お金困っている老人? 実態違った
    9. 9. 中国に利払いできない「大赤字」
    10. 10. 今年の年末調整は何が変わる?
    1. 11. 中国が隠したい「不都合な真実」
    2. 12. 他人事ではない AIでPR→炎上
    3. 13. 首都高 2026年から値上げ予定へ
    4. 14. 義実家へ帰省 心づけの妥当額は?
    5. 15. 「芸能人ならでは」の支出19万円
    6. 16. 聖徳太子の100円紙幣 高値も期待
    7. 17. スパイバーが孫正義の長女と事業支援契約を締結　「日本を代表し世界を変えうる技術」
    8. 18. ランチ代節約 コスパ最強はどこ?
    9. 19. 清水&大成 V字回復できた理由
    10. 20. 高額療養費 負担増撤回求め署名
    1. 1. おじおば構文 やりがちな特徴
    2. 2. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
    3. 3. 北海道電力「支援制度」を取得
    4. 4. GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」
    5. 5. LINE VOOM 定着しない理由を語る
    6. 6. 2025年も「サンタトラッカー」、スマホでサンタさんを見つけよう
    7. 7. 気にせず使えるUSBケーブル発売
    8. 8. 小林稔氏 レースとクルマの写真
    9. 9. シンデレラの“醜い義姉”が挑む過激ダイエット方法……　『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』本編映像　※マネしないで［ホラー通信］
    10. 10. 知識ゼロでアプリが作れる時代に？ Googleの無料ノーコードAIツール「Opal」がGemini 3 ProとナノバナナProを実装し大幅進化！
    1. 11. 電気代0円で部屋を暖められる｢ストーブ+扇風機」、エアコンより暖かくなりそう
    2. 12. GMOとくとくBB やるべき設定6選
    3. 13. 子どもの闇″学校裏サイト″って何？／今週の注目ITトピックス
    4. 14. AI時代における「日本特有の人材課題」とは！？グローバルHRプラットフォーム「Deel」ラウンドテーブル
    5. 15. 「GU」でPayPayスクラッチくじ、抽選で最大全額還元
    6. 16. スマホ取り出す前にアイデア逃げがち問題、AIスマートウォッチがひょいっと解決
    7. 17. 【トレビアン】エッチ漫画家宮崎摩耶の仕事場に突撃！　トレビアンのキャラクターを作ってもらった！
    8. 18. NTTドコモのGalaxy S9・S9+やXperia XZ2・XZ2 Premium・XZ2 Premium、AQUOS R2、HUAWEI P20 Proが12月1日より端末購入サポート対象に！2018年夏スマホが新規・MNPで一括化
    9. 19. 最先端の都市型スマートビルにはロボット、AI、IoT技術が満載　9月開業の「東京ポートシティ竹芝オフィスタワー」の最先端技術
    10. 20. KDDI、au向け小型ルーター「無線LAN STICK KTD31」を1月22日に発表！価格は6480円。コンセントに挿すだけでWi-Fi環境を構築可能
    1. 1. 元ド軍選手の「英雄的行動」称賛
    2. 2. ダイワスカーレットの逃走劇回想
    3. 3. J1町田・黒田監督懲罰にサポ困惑
    4. 4. 元柔道選手篠原氏 現在の職業は
    5. 5. SB大関友久 1億7000万円でサイン
    6. 6. ゴルフ界の偉人 尾崎将司氏死去
    7. 7. 有原航平 6年ぶり古巣復帰へ
    8. 8. 「マンシーの保険」でド軍入りか
    9. 9. カシメロ またも井上尚弥を挑発
    10. 10. ドイツ 佐野航大の後釜を検討か
    1. 11. 千葉百音 五輪代表の座得たこと
    2. 12. 渋野に「至らぬ歯痒さ」残るか
    3. 13. 村上の足を引っ張る?負け犬根性
    4. 14. バスケ好調 秋田に勝利
    5. 15. ハーパー参戦表明で「エグい」
    6. 16. ヤクルト FA東浜巨獲得に現実味
    7. 17. 川島永嗣 レジェンドとの2ショ
    8. 18. 伊勢ケ浜部屋の力士9人 集団改名
    9. 19. SB藤井 1億2000万円で契約更改
    10. 20. 前田大然を「留めておきたい」
    1. 1. 【水ダウ　名探偵津田】完結編　奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた　スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑　番組自体が「１の世界？」
    2. 2. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
    3. 3. 名探偵津田 理花と念願のキス
    4. 4. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
    5. 5. 真木よう子 第2子の出産を報告
    6. 6. パチンコ店の握手会「0人」謝罪
    7. 7. 博多大吉 M-1審査員引退を示唆
    8. 8. ME:I、RAN・SHIZUKU・KOKONAがコメント 年内で活動終了の4人中3人がファンにメッセージ【全文】
    9. 9. テレ朝転落死が影響? 疑問の声
    10. 10. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
    1. 11. M-1優勝賞金1000万円「あれ嘘」
    2. 12. セクシー幽霊が再登場 本人喜び
    3. 13. 195kg大鶴肥満 7年前の姿にX驚き
    4. 14. 日テレ記者らの乱痴気報道にあ然
    5. 15. 真空の敗退「大吉のせい」に反論
    6. 16. 名探偵津田 太臓役の正体が判明
    7. 17. 来年の出生数は「50万人台に…」
    8. 18. 中居氏 人知れず行う最後の仕事
    9. 19. 名探偵津田のラスト「映画やん」
    10. 20. 女子会「3人ともバツイチ」投稿
    1. 1. スタバ「食べる価値あり」新作
    2. 2. 初心者でもOK 体幹トレーニング
    3. 3. タワマンに住んで後悔した漫画
    4. 4. GU「大人のグリーンコーデ」紹介
    5. 5. マック 40周年コラボの第2弾
    6. 6. 保育園の指導→母親を追い詰める
    7. 7. サンタ型キットカットが限定登場
    8. 8. 彼女がオタク よかったこと9選
    9. 9. 脱毛器シェアも Z世代と親の関係
    10. 10. 香り豊かな「静」と「艶」
    1. 11. 育児せずゴルフ旅行へ 夫に反撃
    2. 12. 昔は仲良し→嫌いになった瞬間
    3. 13. ８kg減量に成功。短期間でベスト体重を取り戻した【簡単ダイエット】のポイント
    4. 14. 立ったままでもできる腹筋トレ
    5. 15. 胎児の細胞は残る→生きる希望に
    6. 16. 【1位〜6位】12月25日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
    7. 17. 猫とのリアルな暮らしを追体験
    8. 18. 最多動員数を誇る5⼤ドームツアーで魅せた、Snow Man無敵の9⼈の熱気溢れるBOOST！
    9. 19. ザ・ボディショップ「ラッキーポーチ＆バッグ 2019」ボディケアコスメを詰め合わせたギフトや福袋
    10. 20. 煩わしさ軽減 セリアの手さげ袋