Image: サンコー 2023年1月19日の記事を編集して再掲載しています。 ストーブって離れると寒いし、近づくと熱すぎません？ 寒い季節に活躍するストーブ。ただストーブの弱点が…部屋を暖めるのに時間がかかる、離れると寒いという2点。そんな心強いけど、痒い所に手が届かなかったストーブに心強い仲間が加わりました。それが、ストーブファン。