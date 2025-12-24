2023年1月19日の記事を編集して再掲載しています。

ストーブって離れると寒いし、近づくと熱すぎません？

寒い季節に活躍するストーブ。ただストーブの弱点が…部屋を暖めるのに時間がかかる、離れると寒いという2点。そんな心強いけど、痒い所に手が届かなかったストーブに心強い仲間が加わりました。それが、ストーブファン。

Image: サンコー

作動は簡単。乗せるだけ。

お家にあるストーブの上に乗せるだけで、暖かい空気を部屋全体に循環させてくれます。加えて、風のおかげでストーブと距離があっても暖かい空気を届けてくれます。ストーブの弱点だった、近いと熱いけど、遠いと寒いをこの1台が解決してくれます。

節電対策にも

ストーブファンは、ストーブの熱をファンの底面が感知してエネルギー変換してくれる優れもの。そのため電源も充電も不要です。電気代が世界中で上がる昨今、財布にも地球にも優しい。

Image: サンコー

今回紹介したモデルはすでに販売されていないのですが、現在は後継機であるこちらがサンコー公式通販サイトにて販売中。ファンの形状が従来モデルと変わっており、空気の循環をより助けてくれそうです。

Sorce: サンコー

※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

サーキュレーター付きで加湿もできる空気清浄機。冬の三種の神器がひとつに！