マキシマムザホルモンのナヲが２２日、Ｘを更新。２１日に行われた「Ｍ−１グランプリ２０２５」を見た驚きの場所を明かした。ナヲは「安藤なつちゃんに誘って貰いＴＡＫＵＲＯさんのお家のパーティーに図々しく参加してきたｗ芸人さんたくさん！」と、ＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯ宅でのパーティーに参加したという。「ＴＥＲＵさんとＪＩＲＯさんもいてＧＬＡＹ仲良すぎ。皆で美味しいもの食べながらＭ−１を観る会でした」