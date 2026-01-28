日本インフォメーションは、全国の16〜69歳の男女1,039名を対象に「2026年の展望に関する調査」を実施した。本調査は、2026年の暮らしや消費行動、AI利用意識などについて把握することを目的に、2025年12月23日〜24日の期間、インターネットリサーチにより行われたもの。○2026年の見通し、国内情勢への期待は回復も自身・家庭は横ばい新年 2026年の見通し(自身・家庭/日本国内の状況・情勢/世界の状況・情勢)2026年の「良い・明る