昨年の「M―1グランプリ」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が、15日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。妻とのなれそめを明かした。同番組で、人気占い師の星ひとみ氏から「やり方次第では1年半で終わっちゃう」と指摘され、4月からコンビでの東京進出を予定している赤木は「えっ！」と動揺。家を借りる土地についてのアドバイスを受け、「ちょっと奥さ