1月20日、東野幸治が司会を務めるバラエティ番組『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系、以下『行列』）2時間スペシャルが放送された。豪華な顔ぶれが並んだが、番組の “名物出演者” の不在が注目を集めている。2002年にスタートした同番組は、2025年3月でレギュラー放送を終了。その後は、特別番組として放送されており、2026年早々に復活を遂げた。「近年は『行列のできる相談所』という番組名でしたが、今回は5年ぶり