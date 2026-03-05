お笑いコンビ・たくろうが５日、東京・烏森神社で、映画「ザ・クロウ」（６日公開）の大ヒット祈願を行った。作品のキャラクターにちなんだイメージ激変の変装姿で登場し、報道陣を笑わせた。今作は１９９４年に公開されたカルト的人気を誇る映画「クロウ／飛翔伝説」のリブート作。コンビとして作品の応援隊長を務める中、赤木裕は主人公・エリック、きむらバンドはヒロインのシェリーになりきった。祈願はタイトルにちなん