お笑いコンビ・たくろうが、21日放送のフジテレビ『ENGEIグランドスラム』（後9：00）に生出演。トップバッターを務める予定だったが、遅刻によってM-1王者の“先輩”に急きょ交代したことが明かされた。【写真】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』ファイナリストたち番組では、トップバッターはNON STYLEが務めた。漫才を披露した後、MCのナインティナインの岡村隆史が「本来ならばこんなこと言っても仕方がないですけど」と切り