元乃木坂46の堀未央奈がZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演し、独自の厳しい“男選び”の基準を明かした。【映像】「テクい！」堀未央奈の超絶技巧 番組では、現代のカップルにおける「パートナーのスマホを見るか見ないか」というテーマで議論が展開された。出演者の多くが「見ない」と回答する中、堀は「私は抜き打ちチェック派」と発言。「貸して、みたいな感じで借りて、調べ物のついでに写真など