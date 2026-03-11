お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（高＝はしごだか）が、10日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜深0：45）に出演。一部週刊誌で伝えられたタレントで俳優のMEGUMIとの交際報道に言及した。【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI番組冒頭、MCの同局・三谷紬アナウンサーから「永野さん、言いたいことありますね？」と振られると、