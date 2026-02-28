令和ロマンの松井ケムリが２８日、フジテレビ系「くりぃむの超体験！ＧＰ」で、タクシーで羽田空港に向かったときの、ノリノリの運転手の様子を振り返り、スタジオを笑わせた。松井は、「広島での営業の日に寝坊」してしまい、すぐに主催者に連絡。すると自費にはなるが、飛行機ならまだ間に合うと言われ、タクシーを呼び「羽田空港まで急ぎでお願いします！」と言ったところ「羽田空港まで急いでっていうドラマみたいな展開に