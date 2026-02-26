女優の紺野美沙子（65）が21日に放送されたテレビ東京「出没！アド街ック天国」（土曜後9・00）にゲスト出演。かつて出演したクイズ番組の賞金を使って横浜市内の公園にすべり台を寄贈していたことが明かされた。この日は東急田園都市線の人気タウン、横浜市の「たまプラーザ」（たまプラ）がテーマ。そのなかで、司会の井ノ原快彦（49）がVTRに登場した新石川公園内の風景について「長いすべり台が出てきたんですけど、紺野