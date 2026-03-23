3月17日放送の『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、令和ロマン・高比良くるまが、芸人1年目からしていた驚きの習慣を明かした。【映像】くるま、1年目から続けていた習慣番組では、視聴者から寄せられた「満員電車でのマナー」に関する投稿を機に、出演者たちが持論を展開。 その中で永野は、「過酷な満員電車に耐えて現場に来るタレントには、目に“虎”が宿る。 逆に、テレビ局の近くに住んで楽をしている奴からは虎