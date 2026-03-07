お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（31）と女優でタレントのMEGUMI（44）の熱愛が報じられた。ライターの冨士海ネコ氏が、くるまがMEGUMIを選んだ理由について分析する。＊＊＊【写真を見る】「目のやり場に困る」谷間や肌見せドレス姿のMEGUMI（44）ついに「女子アナと結婚するのは芸人の成功の証し」という平成お笑い界の定義が崩れた。そう言っては言い過ぎだろうか。M-1王者・令和ロマンの高比良くるまさんが