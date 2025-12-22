© Valve; screenshot by Gizmodo 「どこでもXbox」。マイクロソフトは過去数年にわたって、そう繰り返してきました。スマホやテレビ、Wi-Fiさえあれば、重たいゲーム機がなくても「ネット経由の配信（クラウド）」でゲームが遊べるのは、快適だし便利ですよね。いい戦略だと思います。しかし、PCゲームの王者・Valve（バルブ）は、全く別の、そしてもっと強力な答えを用意していました