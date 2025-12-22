© Valve; screenshot by Gizmodo

「どこでもXbox」。マイクロソフトは過去数年にわたって、そう繰り返してきました。スマホやテレビ、Wi-Fiさえあれば、重たいゲーム機がなくても「ネット経由の配信（クラウド）」でゲームが遊べるのは、快適だし便利ですよね。いい戦略だと思います。

しかし、PCゲームの王者・Valve（バルブ）は、全く別の、そしてもっと強力な答えを用意していました。通信速度を気にせず、手元のスマホやVRゴーグルで、ゲームをそのまま動かしてしまう魔法。その正体は、彼らが7年以上かけて育ててきた「FEX」という技術です。

狙いは同じだけど「やり方」が正反対

マイクロソフトとバルブの目的は同じです。「自社の店（ゲームパスやSteam）でお金を使ってほしい」ということ。でも、その考え方は正反対なんですよね。

マイクロソフトは「ゲーム機は持ってなくていい。配信するから月額料金を払ってね」という考え。一方のバルブは「ネットに頼るな。手元のスマホやゴーグルの中で買ったゲームを直接動かそう」という主張です。

マイクロソフトの世界20万人という社員に対し、バルブはわずか350人。その少人数の精鋭たちが、クラウド全盛の時代に「逆張り」の仕込みを続けてきました。

そもそも「FEX」とは何なのか？

© Valve

FEXを一言で説明するなら、「超高性能な同時通訳システム」です。

本来、パソコン用のゲームは、スマホのような省エネ重視の部品（ARMという設計図）の上では一歩も動きません。「話す言葉」が根本的に違うからです。

FEXは、この「言葉の違い」をリアルタイムで翻訳します。ゲームがパソコン語で出した命令を、瞬時にスマホ語へ変換する。これによって、本来は対応していないはずの機械で、パソコン用ゲームが「自分の力」で動き出すのです。

実を結んだ「7年の沈黙」と最新VR

© Kyle Barr / Gizmodo

「そんなの本当にできるの？」という疑問への答えが、先日発表された新型VRヘッドセット「Steam Frame」です。

このゴーグルの中身は、実のところ「高性能なスマホ」に近い部品（Snapdragon）で構成されています。普通ならパソコン用ゲームは動きませんが、バルブは、「FEXがあるから大丈夫」と宣言しました。

この力強い発言に業界は「おお〜〜〜」と歓喜。というのも、バルブはすでに「Proton（プロトン）」という、Windows用ゲームを別のシステム（Linux）で動かすための技術を成功させているんです。今や2万本以上のゲームを動かすことに成功しているProtonの存在を知っている人たちからすれば、FEXにも期待が寄せられるというわけ。

それにしても、なぜ「配信」じゃダメなのか

© Jorge Jimenez / Gizmodo

今、ゲームを取り巻く環境は厳しさを増しています。

通信費やサービス料の値上げ高騰し続けるPCパーツの価格メモリ不足によるデバイスの価格上昇

マイクロソフトが推進するクラウドは、ネットが遅いと画面がガクガクになり、自分の思い通りに操作できないストレスがあります。

一方、バルブがFEXで目指すのは、「自分のゲームを、自分の手元の機械で、電波に左右されずに遊ぶ」という自由なんです。

さて、どちらのアプローチがゲーマーの支持を得るのでしょう。ネットさえあればいいマイクロソフトか、手元の機械を賢くするバルブか。

FEXという技術は、ユーザーが普段意識することはありません。しかし、気づかないうちに「スマホで最新のPCゲームがサクサク動く」という、本来ならあり得ないことを実現しようとするクレイジーさはドラマチックだし、応援したくなるのは私だけではないはずです。

Source: Steam Frame