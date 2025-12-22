稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演する『ななにー 地下ABEMA』（#99）が21日に放送された。【写真】横顔似ている？板野友美、娘の“顔出しショット”この日は「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と題し、内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだからこそ知るスターの