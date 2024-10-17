千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。10月13日（日）放送の同番組では、グラビアアイドルが披露した衝撃衣装とパフォーマンスにスタジオが唖然となる場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は「私が一番カワイイ」と豪語し、令和アイドル界の“エース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する企画「私が一番カワイイ オーディション」を開催。オーディションには“我こそが一番カワイイ