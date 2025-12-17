オープンハウスグループが、2027年度の新入社員の初任給を40万円に引き上げます。ハウスメーカーのオープンハウスグループは、2027年度に営業職で入社する新入社員の初任給を40万円とする方針であることがわかりました。2025年の新入社員の初任給である36万円から4万円引き上げ、業界トップの水準となります。2025年4月には総合職の初任給も3万円引き上げるなど、これまでも賃上げを行ってきましたが、営業職に絞った賃上げはオー