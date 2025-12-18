額面の金額が大きくても、素直に喜べないのが今の日本のサラリーマンなのかもしれない。冬のボーナスを受け取った人たちから、ため息まじりの投稿が寄せられた。新潟県の50代男性（建設コンサルタント／年収1100万円）は、今年の冬のボーナスは「120万円」だったと明かす。世間一般から見れば高額だが、男性の言葉に喜びの色はない。（文：湊真智人）控除額の増加に「不幸せな感じが蔓延する」支給額そのものは「昨年よりも10万円