前田大然は夏のマーケットでセルティックからの移籍を志願した。実現しなかったが、その希望を公にしたことで、１月に再び移籍を目指すとの声は絶えなかった。だが、専門サイト『The Celtic Way』などによると、前田は夏のワールドカップまで、つまり今シーズンいっぱいはセルティックに残る意向という。成績不振や監督交代で揺れるチームを慮ってのことか、ワールドカップまで環境を変えないという選択なのか、望むような移