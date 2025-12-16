きょう夕方、東京・板橋区の横断歩道で小学5年の男の子がトラックにひかれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。【写真を見る】【速報】小5男児が横断歩道でトラックにひかれる搬送先の病院で死亡東京・板橋区警視庁警視庁によりますと、午後3時半ごろ、板橋区志村の路上で「小学生とトラックの人身事故です」と通報がありました。小学5年生で10歳くらいの男の子が信号機のない横断歩道でトラックにひかれ、一時、タイヤの