イラストレーターのまいおさんの漫画「痴漢された話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む小学生のとき、家族で健康ランドへ行った作者。ゲームコーナーで姉と遊んでいたところ、知らない男の子とその父親が近くにやってきました。そして…という内容で、読者からは「これは腹が立ちますね」「胸クソ悪い痴漢」「明日はわが身…注意します」などの声が上がっています。背後から