なぜそんなものを拾ってしまったのか…？【漫画】本編を読む「石は持って帰ってはいけない」という戒めを、幼いころに聞いたことがある人は多いだろう。今回紹介するエピソードは、郵便局員のリコさんが集荷先のご婦人から聞いた奇妙な話と、自身の身に起きた不幸を描いた漫画『拾う』だ。■山の石が招いた連鎖する不幸「石は持って帰っちゃダメ」という話はよく聞く拾う_P02彼女の身に何が起こったのか？異変に気づいた母がリコさ